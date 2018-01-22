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Piyasalar, Afrin harekatını pozitif fiyatladı

22 Ocak 2018 Pazartesi - 12:06 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 12:06

Yurt içi piyasalar geçen hafta artan jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlemesinin ardından, Zeytin Dalı Harekatı`nın başlaması ile yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.


Yurt içi piyasalar geçen hafta artan jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlemesinin ardından, Zeytin Dalı Harekatı`nın başlaması ile yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.
 
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlamasının ardından yurt  içi piyasaların yeni haftaya pozitif başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi  güne yüzde 0,43 artışla başlarken, uluslararası piyasada 3,85'in üzerini test  eden dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışı ile düşüşe geçerek 3,8070’e kadar  geriledi.
 
Analistler, hükümetin harekât öncesinde ve sırasında, doğru ve açık  iletişim ile gerek uluslararası kuruluşları gerekse kamuoyunu bilgilendirdiğini  belirterek, diplomatik bilgilendirmeler sonrasında uluslararası kuruluşlardan  gelen ilk açıklamaların piyasaları açılışta pozitif etkilediğini kaydetti.  Harekâtın amacı göz önüne alındığında, sağlanacak başarının yatırımcı algısı ve  dolayısıyla piyasaları pozitif etkilemeye devam etmesinin beklenebileceğini ifade  eden analistler, bundan sonraki süreçte yetkililerden gelecek açıklamaların  izleneceğini dile getirdi.
 
Analistler, harekâtın başlamasının ardından yapılan ilk açıklamada  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın harekâtın planlama ve icrasında  sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç  ve gereçlerin hedef alınacağını, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için  her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterileceği ifadelerini kullanarak, harekatın amacını net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayarak, terör riskinin azalmasına  yönelik beklentilerin yatırımcı algısını pozitif etkileyeceğini vurguladı.
 
"HEDEFLERE ULAŞILDIKÇA PİYASANIN POZİTİF TEPKİSİNİ GÖREBİLİRİZ"
 
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası  Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, Türkiye'nin, Afrin’deki barış harekatını  uluslararası toplumun bilgisi dahilinde, uluslararası hukuk çerçevesinde  sürdürdüğüne dikkati çekti.
 
Yılmaz, "Harekâtın evvelinde yeterli süre boyunca kamuoyuna otoriteler  tarafından gerekli bilgilendirmeler sağlandı. Her harekatın kendi doğası gereği  bazı bilinmezlikleri bulunur. Piyasa bu bilinmezlikleri otoritelerin kamuoyu ile  iletişimi sürecinde geçen haftalarda fiyatladı. Harekât planlandığı gibi sürdükçe  piyasa oynaklığını etkilemeyecektir. Zaman geçip hedeflere ulaşıldıkça piyasanın  pozitif tepkisini görebiliriz." ifadelerini kullandı.
 
DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Strateji Yönetmeni Orkun Gödek ise  Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili dış dünyadan gelen ilk tepkilerin beklenen ölçüde  olması ve piyasalarda belirsizliklerin geçen hafta fiyatlanmasının, devam eden  harekatın Türk Lirası varlıkları üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını  sağladığını kaydetti.
 
Yerel varlıklarda kısa süreli dalgalanmanın ardından denge arayışının  öne çıkmasını beklediğini aktaran Gödek, icra edilen operasyonun süresi ve  kapsamına dair tartışmalar ile bölgeden gelecek haber akışının piyasalardaki  dalgalanma süresini ve boyutunu değiştirebileceğini dile getirdi.
 
Staretejist Cüneyt Paksoy da Türkiye'nin uzun süreden beri bölgede  yaşanan gelişmelere karşı haklı gerekçelerle uyarısını yaptığını ve beklediği net  cevapların gelmemesi nedeniyle başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasalara ilk  etkisinin pozitif olmasının beklentileri doğrultusunda olduğunu söyledi.
 
Harekatın başlamasının ardından hem Avrupa Birliği hem NATO hem de ABD  tarafından gelen açıklamaların temkinli olması, operasyonun hızlı ve başarılı bir  şekilde sonuçlanacağına ilişkin beklentilerin Türk lirası varlıklarını  desteklediğini dile getiren Paksoy, "Tahvil piyasasında şimdilik değişim  gözlenmezken, dolar/TL 3,80-3,85 bandı içinde denge buldu. Bir önceki Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası  test edilen ve geçilmeyen 3,85-3,90 aralığı geçilmedikçe dengeli seyrin  korunacağını düşünüyoruz. BIST 100 endeksi ise hızlı pozitif bir açılışla 116.300  seviyelerine kadar çıktıktan sonra gelebilecek kar satışlarını 115.000 civarında  ya da üzerinde karşılayarak günü tamamlamak isteyecektir. Endekste 21 günlük  ortalamanın geçtiği 113.000-114.000 bandının önemli destek konumunda olduğunu ve  kalıcı şekilde kırılmadıkça yükseliş eğiliminin korunacağını hatırlatalım."  ifadelerini kullandı.
 
Paksoy, bu süreçte TCMB'nin ve ekonomi yönetiminin proaktif yönetimi,  algı yönlendirmesi ve gerekli adımları atma kararlılığını göstermesinin,  piyasalar için oldukça önemli olacağını belirterek, operasyon ilerledikçe  bölgeden gelecek haberler ve uluslararası kuruluşlardan gelecek açıklamaların,  piyasaları her iki yönde de etkileme potansiyeli taşıdığını da dile getirdi.
 
"TERÖR AÇISINDA RİSKLERİN AZALACAĞI GERÇEĞİNİ GÖZ ARDI ETMEMEK  GEREKİR"
 
Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar ise Zeytin Dalı Harekatı'nın,  Türkiye'nin bir süredir Afrin ile ilgili çekincelerini doğru ve açık bir  iletişimle kamuoyunu bilgilendirdiği için sürpriz olmadığını bildirdi.
 
Uzunca bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla  ilgili uyarıları bulunduğunu hatırlatan Salar, "Dolayısıyla harekatın piyasalar  tarafından bilinen bir şey olması nedeniyle şok etkisi yaratmadı. Harekat,  Türkiye'nin planladığı gibi tamamlanırsa ve sınırda 30 km'lik bir güvenli bölge  oluşturulursa terör açısında risklerin azalacağı gerçeğini göz ardı etmemek  gerekir." dedi.
 
Salar, harekat ile ilgili negatif bir şok yaşanmadığı sürece terör  riskini azaltma potansiyeli nedeniyle belli bir dozda pozitif etkisinin olmasının  beklenebileceğini kaydederek, harekatta askerlerin zarar görmemesi ve can kaybı  olmamasının her şeyden önemli olduğunu, ekonominin kendi dinamikleri ile en kısa  sürede dengesini bulacağını dile getirdi.
 
İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da Afrin  operasyonu ile ilgili uluslararası camiadan karşıt ve olumsuz bir açıklama  gelmediğine dikkati çekerek, "ABD ve Rusya tarafından gelen açıklamalarla ilgili  piyasalar için ılımlı diyebiliriz. Türkiye'yi suçlayan herhangi bir ülke yok. Bu  gelişmelerle, döviz kurlarının açılıştan itibaren aşağı yönlü eğilim içerisinde  olması piyasalarda tedirginliğin oldukça sınırlı olduğunu gösteriyor." dedi.
 
BIST 100 endeksinin beklentilerinden daha güçlü bir açılış  gerçekleştirdiğine dikkati çeken Turşucu, genel pozitif görünümün halen  korunduğunu söyledi.
 
Turşucu, BIST 100 endeksinde 114.500 üzerinde kalındığı sürece  yükseliş eğiliminin korunacağını ve kısa vadede 118.000 direncini güçlü şekilde  test edebileceğini kaydederek, operasyonda ilerleyen süreçte olumsuz gelişmeler  yaşanmazsa kurda ve endeksteki baskının tamamen ortadan kalkabileceğini ve Türk  lirası varlıkların güçlenebileceğini vurguladı.

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