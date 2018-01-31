Piyasa hacmi 24 saatte yüzde 9.8 geriledi

Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen düzenleme ve kısıtlama haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 9.8 düştü.

