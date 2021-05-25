İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 03 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde 34 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 40 bin 900 doldurulmuş makaron, 122 bin 400 makaron, 96 kilo nargile tütünü, 187 kilo tütün, 796 şişe kaçak içki, 3 bin 165 litre etil alkol, 16 sikke, 98 bandrol, 187 elektronik emtia, 2 bin 798 hap, 2 bin 588 muhtelif emtia ele geçirildi. Ekiplerce ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 42 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.
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Piyasa değeri 4 milyon lira! Hepsi ele geçirildi
DHA | 25 Mayıs 2021 Salı - 20:02 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 20:02
İzmir'de, son 3 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi, 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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