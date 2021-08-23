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Pitbull dehşeti denize taştı! Yüzerken öldürdü

Pitbull dehşeti denize taştı! Yüzerken öldürdü Pendik'te Oğuzhan Doğan (28)'ın denizde pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu boğulduğunu iddia eden ailesi şikayetçi oldu.
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