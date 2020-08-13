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Pınar Tezcan panik oldu

13 Ağustos 2020 Perşembe - 17:16 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 17:16

Pınar Tezcan, önceki gün kızları ile Bebek Parkı'nda görüntülendi.


Bir ara elinden kaçan kızının salıncaklara doğru koştuğunu fark eden Pınar Tezcan panik oldu. Kızını yakalayn Tezcan, olası bir çarpmayı engellemiş oldu.
 
Umut Ünver/Milliyet
 

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