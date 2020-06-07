Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması’nda birinci olan Pınar Tartan Kanal D'nin sevilen programı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Güzellik kraliçelerinin estetikli halleri ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulunan Pınar Tartan internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Pınar Tartan kimdir? Pınar Tartan kaç yaşında ve nereli? İşte Pınar Tartan hakkında merak edilenler...
PINAR TARTAN KİMDİR?
Pınar Tartan, 26 Mart 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2017 yılında Itır Esen'in tacı alındıktan sonra taç Aslı Sümen'e verilince ''Miss Turkey Universe'' seçilmiştir. 2017'de katıldığı Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Pınar Tartan'ı ilk kutlayan Miss Model of The World Turkey Direktörü ve Jüri üyesi Barbaros Yüksel oldu. Manken ve model kimliğinin yanı sıra eğitim hayatınıda başarı ile devam ettiren Pınar Tartan, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumaktadır. Aslen İzmir'de dünyaya gelen Pınar Tartan'ın burcu koç'tur. Pınar Tartan, çocuklar için şiirler ve şarkılar yazıyor.