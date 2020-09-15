Pınar Gültekin otopsi raporu | Pınar Gültekin nasıl öldürülmüş? Pınar Gültekin olayı son durum…

Türkiye’yi derinden sarsan Pınar Gültekin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Cemal Metin Avcı tarafından dövüldükten sonra boğularak öldürülen ve cesedi yakıldıktan sonra varille ormanlık alana atılan Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı. Raporda, Gültekin'in cenin pozisyonunda varile konulduğu, 1,5 cm kalınlığında bir halatla sıkıca bağlandığı anlatıldı. Pınar Gültekin otopsi raporu…

Muğla'nun Ula ilçesinde Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen ve cesedi yakılarak varille bir ormanlık alana atılan Pınar Gültekin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Gültekin'in cesedi üzerinde yapılan Adli Tıp incelemesi tamamlandı ve dava dosyasına girdi. Raporda, Gültekin'in cenin pozisyonunda varile konulduğu, 1,5 cm kalınlığında bir halatla sıkıca bağlandığı anlatıldı. Pınar Gültekin nasıl öldürülmüş? Otopsi raporu…

PINAR GÜLTEKİN NASIL ÖLDÜRÜLMÜŞ? (Pınar Gültekin otopsi raporu)

Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan otopsi raporunda kan donduran detaylar yer aldı.

TAHTALARLA YAKMIŞ

Raporda, Gültekin'in cesedinin varil içerisinde betonla birleştiği, cesedin genel olarak vücudunun büyük bölümünün yandığı kaydedildi. Cesedin bulunduğu varilin morg masasına alındığı, elektrikli bir spiral yardımıyla varilin açıldığı belirtildi. Dikkatlice yapılan işlemde varil içerisinde küçük ve büyük tahta parçalarının yakıldığı kaydedildi.

DİŞLERİ KIRILMIŞ

Cesedin benzinle yakıldığı, yakma işlemi sırasında yangın hızlandırıcı kullanılıp kullanılmadığına yönelik örnek alındığı ifade edildi. Gültekin'in varilin içerisinde cenin pozisyonunda konulduğu ve iki dişinin de kırık olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

BEDENİNİ HALATLA BAĞLAMIŞ

Raporda, varilin alt kısmına yakın beyon içerisinde yaklaşık 1,5 cm çaplı halat-urgan parçası bulunduğu kaydedildi. Halatın altı defa boyuna dolanmış ve iyice sıkıştırılmış olduğu, sıkıştırma nedeniyle boyun ile bağ arasına parmağın giremediği, yedinci halkanın da dişlerin altından ağız içinden geçtiği anlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, adli tıp raporu soruşturma dosyasına ulaştı.

PINAR GÜLTEKİN OLAYI, NASIL OLMUŞTU?

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Yakalanan Avcı, vahşi cinayeti itiraf etmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.