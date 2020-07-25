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Pınar Gültekin'in öldürüldüğü katliam evine zincirli kilit!

Pınar Gültekin'in öldürüldüğü katliam evine zincirli kilit! Pınar Gültekin’in vahşice öldürüldüğü bağ evine failin yakınları tarafından kilit vuruldu.
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