Pınar Gültekin’in katili tutuklandı mı? Pınar Gültekin’in katili ne ceza adlı? (Pınar Gültekin cinayeti)

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı için istenen hapis cezası belli oldu! Pınar Gültekin'i canavarca hisle öldüren Cemal Metin Avcı'nın kardeşi de geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Dava hakkındaki soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı.

Muğla'da geçtiğimiz aylarda gerçekleşen cinayetin ardından son dakika bilgileri de geliyor. Pınar Gültekin'i canavarca hisle öldüren Cemal Metin Avcı için istenen hapis cezası belli oldu. Cemal Metin Avcı hakkında canavarca hisle adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

PINAR GÜLTEKİN OLAYI NASIL OLMUŞTU?

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Yakalanan Avcı, vahşi cinayeti itiraf etmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.