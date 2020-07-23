Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) vahşice öldürdükten sonra yapılan operasyon kapsamında yakalanan Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla E tipi cezaevine gönderilmişti. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.
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- Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu
İHA | 23 Temmuz 2020 Perşembe - 15:56 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 15:56