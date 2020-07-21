Pınar Gültekin'in katil zanlısından çıldırtan ifadeler

Muğla’da 27 yaşındaki Pınar Gültekin’i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı.
Katil zanlısı Avcı’nın birçok kadın cinayetinde karşılaşılan ifadelere benzer bir savunma yaptığı görülüyor.
Evli ve bir çocuk babası olduğu belirlenen Cemal Metin Avcı’nın Emniyet’te şunları söylediği öğrenildi:
* Pınar ile ayrıldıktan sonra kendime gelemedim. Yeniden onunla birlikte olmak istedim, teklifimi kabul etmedi.
* O zaman son olarak “Çiftlikte bir akşam yemeği yiyelim” diye ikna ettim. Çiftliğe gittik, yemek yedik, yine bana dönmesini istedim. Oysaki o başkası ile olduğunu söyledi, zaten bunu hissediyordum.
* Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım.
* Sonra bidona soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum.
* Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp birlikte olmayı düşünüyordum.
ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ
Muğla’da 16 Temmuz’dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cansız bedeni 5 gün sonra Menteşe’de ormanlık alanda bulundu. Kendisinden haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine başlatılan arama operasyonu sonucu polis ve emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kayıp Pınar’ın cansız bedeni Menteşe'de ormanlık alanda bulunmasının ardından başlatılan operasyon kapsamında Gültekin’in son olarak görüldüğü yerlerde kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, eski erkek arkadaşı C.M.A.’yı gözaltına aldı. Öldürüldükten sonra yakılıp, bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı C.M.A. adliyeye sevk edildi.