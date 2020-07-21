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Pınar Gültekin'i öldüren zanlının görüntüleri ortaya çıktı!

21 Temmuz 2020 Salı - 18:03 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 18:03

Pınar Gültekin'i öldüren zanlının kamera kayıtları ortaya çıktı. Zanlı Cemal Metin Avcı cesedi yok etmek için benzin aldığı görülüyor.


Muğla’da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı olduğu öğrenildi.
 
Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, yeni gözaltıların da olabileceği belirtildi. Öte yandan Pınar Gültekin cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı.
 
Pınar'ı katleden caninin son görüntüleri ortaya çıktı.

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Pınar Gültekin kamera kayıtları Cemal Metin Avcı
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