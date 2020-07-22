Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoför işten çıkarıldı

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan özel halk otobüsü şoförü büyük tepki çekmişti.

SERTİFİKASI İPTAL EDİLDİ

İETT, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan Halk Otobüsü şöförünün sertifikasının iptal edildiğini açıkladı.

AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'den yapılan açıklamada, "İBB olarak hiçbir şekilde; bir özel halk otobüsü şoförünün dün kaybettiğimiz Pınar Gültekin ve genel olarak kadınlar hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeleri kabul edemeyiz. Kendisinin sertifikası iptal edilmiştir" denildi.