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Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoför işten çıkarıldı

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:39 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 16:50

Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan özel halk otobüs şoförünün sertifikası iptal edildi


Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan özel halk otobüsü şoförü büyük tepki çekmişti. 
 
SERTİFİKASI İPTAL EDİLDİ
 
İETT, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan Halk Otobüsü şöförünün sertifikasının iptal edildiğini açıkladı.
 
AÇIKLAMA
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'den yapılan açıklamada, "İBB olarak hiçbir şekilde; bir özel halk otobüsü şoförünün dün kaybettiğimiz Pınar Gültekin ve genel olarak kadınlar hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeleri kabul edemeyiz. Kendisinin sertifikası iptal edilmiştir" denildi.
 
 
 
 
 

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Pınar Gültekin özel halk otobüs şoförü paylaşım
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