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Pınar Gültekin davasında yeni gelişme

AA |  16 Şubat 2021 Salı - 19:34 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 19:34

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve aile avukatı Rezan Epözdemir, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanıklardan Mertcan Avcı ile ilgili tahliye kararına itiraz etti.


Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada, sanık Mertcan  Avcı'nın yurt dışı yasağı konularak tahliye kararı verilmesinin ardından Muğla  Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz  dilekçesi gönderdi.
 
Başsavcılığın itiraz dilekçesinde, şunlar kaydedildi:
 
"Sanık Mertcan Avcı'nın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek  suçundan yargılanan ağabeyi Cemal Metin Avcı ile aynı dosya kapsamında  yargılanması, yine Mertcan Avcı'nın ağabeyiyle bağlantılı olması, bu nedenle  yapılan yargılama kapsamında tüm delillerin toplanmamış olması da dikkate  alındığında tahliye edilen Mertcan Avcı'nın kaçma ve delilleri karartma şüphesi  bulunması nedeniyle verilen tahliye kararının tutuklamadan beklenen yararı  sağlamayacağı, bu nedenle usul ve yasalara aykırı olduğu, verilen tahliye  kararının itirazen kaldırılması ve sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama  kararı çıkarılması, itirazın yerinde görülmediği takdirde itirazımızın itirazı  incelemeye yetkili ve görevli Muğla 1. Ağır Mahkemesine gönderilmesi kamu adına  talep olunur."
 
Aile adına tahliye kararına itirazda bulunan avukat Rezan Epözdemir  ise dilekçesinde HTS kayıtları, tanık beyanları, sanığın çelişkili ifadeleri  dikkate alındığında sanığın olay gün ve saatinde cinayet mahallinde bulunduğunun  dosya kapsamında sabit olduğunu bildirdi.
 
 Sanık hakkında tutuklama nedenlerinin mevcut olduğunu belirten  Epözdemir, sanığın tahliye kararının toplum vicdanını derinden yaraladığını  aktardı.
 
Olay
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar  Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden  ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha  haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında  bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi  çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü  tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.
 
Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal  Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya  konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü,  cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını  itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.
 
Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde  telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında  tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak"  suçlamasıyla tutuklanmıştı.
 
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin  Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan  ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme,  gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması  istenmişti.
 
  
 
 

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