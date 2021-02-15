Pınar Gültekin davasında flaş gelişme!

Muğla 3cü Ağır Ceza Mahkemesinde eski sevgilisi Pınar Gültekin'i canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek suçundan Cemal Metin Avcının (32) ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılandıkları dava başladı.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemirin geçen celsedeki reddi hakim talebi kabul edilmedi. İtiraz üzerine Muğla 1inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen talep reddedilirken, Av. Epözdemirin itirazı ardından reddi hakim talebi bu kez 2nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 2nci Ağır Ceza Mahkemesi de talebi kabul etmedi. Bu gelişmenin ardından davanın, 3ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edileceği öğrenildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 16 TEMMUZ DA ORTADAN KAYBOLDU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da ortadan kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini ise bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin, memleketi Bitlis 'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. HTS kayıtlarında ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilen Mertcan Avcı da gözaltına alınıp tutuklandı. Yargılanmalarına başlanan tutuklu sanıklar, bugün Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Bugün görülen duruşmada dinlenmeyen tanıklar dinlenecek.

'BUNDAN SONRA ADALET BEKLEMİYORUZ'

Davanın başlamasına kısa bir süre kala Pınar Gültekin'in ailesi ve avukat Rezan Epözdemir, Muğla Adalet Sarayı'na geldi. Duruşmadan önce açıklama yapan ailenin avukatı Epözdemir, reddi hakim taleplerinin kabul edilmediğini söyledi. Epözdemir, "Mahkemenin dağıttığı adaletten şüphelerimiz vardı ve reddi hakim talebinde bulunmuştuk. Ancak bu talebimiz, kabul edilmedi. Diri diri yakılmış, sonrasında beton dökülmüş, deliller karartılmış, organize bir cinayet var. Fakat mahkeme heyeti vahşice cinayet işleyenleri değil de Pınar Gültekin'i yargılamaya çalışıyor. Sanki bu cinayeti, meşrulaştırma çabaları var. Bu mahkeme, bize göre değil, adil de görünmüyor. Haksız tahrik indirimi uygulamak için üst düzeyde bir çaba görüyoruz. Bundan sonra da adalet beklemiyoruz. ABD 'ye müzekkere yazıp Pınar'ın telefonundaki bilgileri istemenin ne anlamı var? Cemal Metin Avcı'nın ifadeleri hep birbiriyle çelişti. Haksız tahrik indirimi için her şey ezberletilmiş. Bugün Cemal Metin Avcı'nın eşi ile Mertcan Avcı'nın sevgilisi dinlenecek. Soruşturmada ortada olmayan bir anda ortaya çıkan tanıklar var. Pınar Gültekin'in cesedi yandığı için Adli Tıp'tan gelen raporda kesin ölüm sebebi bilinemediği belirtiliyor. Buna rağmen mahkeme üst kuruldan rapor istedi. Biz bunun da olumlu geleceğini düşünmüyoruz. ABD'ye yazılan müzekkere de bu davayı sürüncemede bırakacaktır. Zaten cevap da verilmez. Bunun geri alınmasını, bu celse de talep edeceğiz. Yoksa biz buraya daha çok gelir gideriz" dedi.

SANIK AVCI'NIN EŞİ DİNLENDİ

Muğla 3ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3ncü celsesine tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı SEGBİS ile katılırken, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, annesi Şefika Gültekin, avukatları Rezan Epözdemir ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı açan Mahkeme heyeti, Gültekin ailesinin geçen celse de yaptığı reddi hakim talebinin kabul edilmediğini belirtti.

AVCI'NIN EŞİ KONUŞTU

Sanık Cemal Metin Avcının eşi Eda Avcı tanık olarak dinlendiği mahkemede şunları anlattı:

Olaydan sonra gittiğim bağ evinde farklılıklar olduğunu gördüm. Ancak konuyu herkes gibi öğrendim. Salı sabahı komutan, kayınpederimi aradı ve Cemal'in cinayet işlediğini öğrendik. Pazartesi günü Cemal'in Akyakada olduğunu öğrendim. Sonrasında da avukatı, bana kızla ilişkisi olduğunu söyledi. Bunu duyunca şoke oldum. Yaptıysa böyle bir şeyi yaylada yapabileceğini düşündüm. Çünkü oraya sık giderdi. Ben de oraya, giderek görmek istedim. Gittiğimde de büyük bir temizlik yapılmıştı ve halılar yerlerdeydi. Bıraktığım gibi değildi. O sırada Mertcan Avcı, iş yerindeydi. Olayı duyduktan sonra önce yaylaya, ardından kayınpederimin evine geçtik. Gece geç saatlerde Mertcan geldi ve ona böyle bir şeyin olup olamayacağını sordum. O da böyle bir şeyin olamayacağını söyledi. Olayla ilgili bildiklerim bunlar dedi.

CEMAL'İN ÖLDÜRMÜŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM

Gültekin ailesinin avukatı Epözdemirin Neden bağ evine gittiniz? sorusu üzerine Eda Avcı, Her hafta sonumuzu pandemi sebebiyle bağ evinde geçiriyorduk. Sosyal medyadan rahmetli kızın, fotoğrafları sürekli paylaşılıyordu. Cemal'in de ilişkisi olduğunu öğrendiğimde kız kayıptı ve Cemal'in öldürmüş olabileceğini, bunu da yaptıysa bağ evinde yapmış olacağını düşündüm. O sebeple de oraya gittim. Aldatılan kişi, ben olduğum için görmek istedim. Cemal oraya sürekli gidiyordu. Cemal, normalde çok sakin bir insandı. Ancak daha da içine kapanmıştı. 4 gün boyunca yemek yemedi. Neyi olduğunu sorduğumda bir şey olmadığını söyledi. Ama hareketleri durgundu. Mertcanın da bağ evine gittiğinden haberim yoktu dedi.

TRİP ATTIĞIM İÇİN BENİ MERTCAN ARAR

Eda Avcının ardından tanık olarak Mertcan Avcının 5 yıllık kız arkadaşı Bensu Cantekin dinlendi. Cemal Metin Avcının gözaltına alındığını Mertcan Avcıdan öğrendiğini belirten Cantekin, Olay hakkında hiçbir bilgim yok. Cemal'i de tanımam. Abisinin işyerine yardıma giderdi. Hareketlerinde de bir gariplik hissetmedim. Olay zamanında da görüşmedik. WhatsApptan bana bira taşımaya gittiğini söylemişti. Sürekli trip attığım için genellikle bana, hemen geri dönmesini isterim. Olay günü telefonla görüştük; ama içeriğini hatırlamıyorum. Çünkü biz sürekli konuşuruz, mesajlaşırız. 21 Temmuzda Mertcan bana abisinin gözaltına alındığını söyledi dedi.

TANIĞIN İFADELERİNE ANNEDEN İTİRAZ

Mahkemede Cemal Metin Avcının tanıklarının arasında bulunan Arda Abuleylanın ifadesine Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin itiraz edince salonda gerginlik yaşandı. Tanık ifadesinde şunları anlattı:

Pınarın kaybolmasının ardından Cemal'i arayarak konuyla ilgili bilgisi olup olmadığını sordum. Suçla ilgili bilgim yok. Pınarın yakın arkadaşı Selver beni arayarak Pınarın kayıp olduğunu, Cemal'e sormamı istedi. Ben de arayıp Pınardan haberi olup olmadığını sordum. Cemal bana Pınarı epeydir görmediğini söyledi. İlişkilerinin olup olmadığını sorduğumda ise, Geçen yıl bir ilişkimiz oldu dedi. Akyakada, Pınarın kendisinden araba ve 1 milyon lira istediğinin konuşulduğunu sorduğumda ise öyle bir şey olmadığını söyledi dedi. Bu sırada Pınarın annesi Şefika Gültekin, sanık avukatına seslenince mahkeme başkanı dışarıya çıkarılmasını istedi. Avukat Epözdemir, Avcının tanığının ifadelerine ise Böyle bir nezaketsizlik olamaz diyerek çıkıştı. Bunun üzerine mahkeme 2ci başkanı, Bu kelimeyi kullanamazsın, böyle konuşamazsın diyerek karşılık verdi. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, bilirkişi raporunun fizik veya kimya mühendislerince değil, polis memuru tarafından düzenlenmesine tepki göstererek yeniden bir keşif yapılmasını ve bilirkişi raporunun mühendislerce yazılmasını talep etti. Geçtiğimiz celselerde ABDye yazılan müzekkerenin davaya bir şey katmayacağını yineleyen Epözdemir, Mertcan Avcının da cinayetle bağlantılı olduğunu söyledi.

KARDEŞ SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cemal Metin Avcının tutukluluk halinin devamına, kardeşi Mertcan Avcının ise imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine karar verdi.