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Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! O bar kapatıldı

26 Temmuz 2020 Pazar - 13:27 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 13:33

Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı’nın ‘Cüce’ adlı barı kapandı. İsim Levhası siyah naylon ile kaplanarak kapatıldı. Duvarlarına boya ile ‘katil’ yazıldı.


Hürriyet Gazetesi’nden Musa Kesler’in haberine göre, Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı’nın ‘Cüce’ adlı barı kapandı. İsim Levhası siyah naylon ile kaplanarak kapatıldı. Duvarlarına boya ile ‘katil’ yazıldı.
 
 
OLAY
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
 
Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.
 
Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisinde ormanlık alana attığını itiraf etmişti.
 
Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.
 

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Pınar Gültekin bar Cüce
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