Pınar Gültekin cinayetinde son durum: Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı hakim karşısına çıkıyor!

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğarak öldürdükten sonra cesedini varile koyup yakan ve üzerine beton döken canavarca hisle adam öldürme suçundan yargılanan Cemal Metin Avcı (32), yardım ve yataklıktan tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına bugün başlanacak. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Adaletin tecelli ettiği, maddi gerçeğin ortaya çıktığı, kamu vicdanının rahat katıldığı bir yargılama süreci yaşanacağını ve sanıklara verilen cezaların da emsal olacağını ümit ediyorum" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDE SON DURUM

Kayıp olarak aranırken üzerine beton dökülmüş halde varil içinde cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in katil zanlısı olan Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Aynı iddianamede Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da hakkında 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talep edildi.

İddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Avcı'nın avukatlarının geçtiğimiz günlerde duruşmaya SEGBİS ile katılma talebi de mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi.

Duruşmanın ilk celsesi bugün 13.30'da başlayacak.

"GENİŞ KATILIMLI BİR DURUŞMA OLACAK"

Geniş katılımlı bir duruşma olacağını beklediğini vurgulayan Avukat Epözdemir, "Duruşmanın yaklaşık 5 saat süreceği kanaatindeyim. Ara kararlara da bakarsak, adaletin tecelli ettiği, maddi gerçeğin ortaya çıktığı, kamu vicdanının rahat katıldığı bir yargılama süreci yaşanacağını ve sanıklara verilen cezalarında emsal olacağını ümit ediyorum."

"KİRALIK KATİL İDDİALARINI ARAŞTIRIYOR"

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'in telefonuna gönderilen SMS'teki kiralık katil iddialarına ilişkin olarak açıklama yapan Epözdemir, "Muğla'dan bir vatandaşın ona attığı mesajlardan bahsediliyor. Bana da göndermişti o mesajı. Gerçeklik payı var mı yok mu diye etraflıca araştırıyoruz. Daha önce böyle, benzer süreçleri çok yönettik, süreci manipüle etme yönelik, zehirlemeye yönelik veya gayrimeşru ilişkilerle menfaatler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla buna ilişkin buna değerlendirmelerimiz devam ediyor bunun için sağlıklı bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.