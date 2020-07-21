Pınar Gültekin bulundu mu? Muğla’da kaybolan Pınar Gültekin öldü mü?

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan ve 4 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27) için polis ve jandarma arama çalışmaları başlatmış, Pınar Gültekin’in İstanbul'da yaşayan kardeşi Sibel Gültekin ve annesi Şefika Gültekin Muğla’ya gelmişti. Peki, Pınar Gültekin bulundu mu?

Pınar Gültekin 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi’ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul’da yaşayan Pınar’a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla’ya gelerek kayıp ihbarında bulundu. Ekipler Pınar’ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin’in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM’de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı. Soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin’in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığını tespit etti. Pınar Güktekin öldü mü? Pınar Gültekin olayının detayları...

PINAR GÜLTEKİN BULUNDU MU?

Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı C.M.A. olduğu öğrenildi. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'den acı haber geldi. 5 gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.

Gültekin’in en son görüldüğü kişinin eski sevgilisi C.M.A. olduğu belirlendi. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.

DÖVEREK DARP EDİLEN PINAR BAYILDI

Edinilen bilgiye göre, C.M.A. olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar’ı kendisine ait bağ evine götürdü.

Burada çıkan tartışmada döverek darp edilen Pınar bayıldı. C.M.A. da genç kızı boğarak öldürdü. Pınar’ın cansız bedenini de varile koyup, ormanlık alana götürüp attı.

Şüpheli C.M.A.’nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Pınar için kurulan özel ekip çalışmalarını sürdürürken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda cansız bir kadın bedeni olduğu ihbarı geldi.

Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cansız bedenin kayıp olan Pınar Gültekin’e ait olduğu tespit edildi.