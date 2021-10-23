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Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı el ele
Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı el ele
23 Ekim 2021 Cumartesi - 11:20
| Son Güncelleme : 23 10 2021 - 11:20
Oyuncu çift Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı el ele objektiflere poz verdi.
SONRA OKU
Oyuncu çift Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi.
Akşam saatlerinde alışverişe çıkan sevgililer, el ele objektiflere poz verdi.
Oldukça neşeli ve keyifli olan çift, baş başa akşam yemeği de yedi.
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