Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı el ele

Oyuncu çift Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi.

Akşam saatlerinde alışverişe çıkan sevgililer, el ele objektiflere poz verdi.

Oldukça neşeli ve keyifli olan çift, baş başa akşam yemeği de yedi.