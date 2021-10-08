Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı’dan ilk aşk pozu geldi

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Yıldırım'ı Yiğit Kirazcı, sevgilisi Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz'le instagram hesabından hikaye paylaştı.
Pınar Deniz de sevgilisinin fotoğrafını alıntıladı.
Son olarak Yargı dizindeki Ceylin karakteriyle fırtınalar estiren Pınar Deniz, başarılı oyunculuğuyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı'ya kaptırmıştı.
Çiftin, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Aşkın Kıyameti' adlı filmin Antalya'da yapılan çekimlerinde aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına da başladı.