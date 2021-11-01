Pınar Deniz’i zayıflatan su diyeti nedir? Su diyeti nasıl yapılır?

Televiyonun ilgi çeken yapımlarından “Yargı” dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz, son zamanlarda güzelliğiyle dikkat çekiyor. Pınar Deniz’in fazla kilolarından kurtulmak için bir dönem su diyeti uyguladığı biliniyor. Pınar Deniz’in inanılmaz değişimi sonrasında su diyeti de gündeme oturdu. Peki, Pınar Deniz nasıl zayıfladı? Su diyeti nedir? Su diyeti nasıl yapılır? İşte Su diyeti listesi!

Son dönemde oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz aynı zamanda güzelliği ile göz dolduruyor. Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre, Pınar Deniz fazla kilolarından kurtulmak için bir dönem su diyeti uyguladı. Deniz, şimdilerde ise formunu korumak için beslenmesine dikkat ediyor ve düzenli spor yapıyor. Pınar Deniz’in çarpıcı değişimi ilgiyi su diyetine yöneltti. Kısıtlı bir süre uygulanabilen su diyetinde sadece su ve sıvı gıdalar tüketiliyor. Peki, Su diyeti nedir? Su diyeti nasıl yapılır? Su diyeti listesi!

SU DİYETİ NEDİR?

Popüler diyetlerden olan su diyeti gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında herhangi bir gıda alınmamasına dayanıyor. Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek ve sağlıklı yaşam için günlük 2,5 – 3 litre su tüketmek yeterli. Hem sağlık açısından hem de diyete yardımcı su, kilo vermeyi kolaylaştıran en önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

İlk ortaya çıkışı ve önerildiği tarihe dair spekülasyonlar var. Su diyetinin ardında yatan en önemli teori, soğuk su içildiğinde suyun sıcaklığının vücut sıcaklığına denk getirilmesi için vücut ekstra kalori yakması olarak biliniyor. Bu durum, kişinin kilo vermesini hızlandırıyor. Günlük hayatta ihmal edilen su tüketimini yeniden geri kazanmayı sağlayan su diyeti ile birlikte böbrekler daha fazla çalışıyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Hem eklemleri hem de omurgayı korumaya yardımcı olan su, kan basıncını dengeleyerek vücut sıcaklığının ayarlanmasına da büyük fayda sağlıyor.

SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Su diyetinde en önemli faktörlerden biri 2 litre su veya sıvı tüketimidir. Su ve sıvı alımı, vücutta detoks etkisi yaratarak kalori yakımını hızlandırıyor. Aynı zamanda su, tokluk hissi de sağlayarak, kan basıncının düşmesini engelliyor ve gerekli besinlerin alınmasına da olanak sağlıyor. Uzmanlar su diyeti uygulayacaklara da uyarılarda bulunuyor. Diyetin yanlızca su tüketilerek uygulanmasının zararlı olabileceğini belirten uzmanlar, sıvı içeriği ve besin değerleri yüksek gıdaların öğünlere eklenmesini tavsiye ediyor.

ÖRNEK SU DİYETİ LİSTESİ

1. GÜN

-Kahvaltı: Taze sıkılmış 2 bardak elma suyu

-Ara öğün: Bir bardak papaya suyu

-Öğle: Bir kase karpuz

-Ara öğün: Bir adet taze sıkılmış portakal suyu ya da bir bardak limonlu su

-Akşam yemeği: Bir bardak su

-Son ara öğün: Bir adet elma ve 2 bardak su

2. GÜN

-Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta ve 2 bardak su

-Ara öğün: Bir su bardağı çiğ lahana salatası ve 2 bardak su

-Öğle: Çoban salatası ve bir bardak su

-Ara öğün: 2 adet domates ve bir bardak su

-Akşam yemeği: Bir bardak taze sıkılmış domates suyu

-Son ara öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 bardak su

3. GÜN

-Kahvaltı: Bir adet elma ve 2 bardak su

-Ara öğün: 1 su bardağı papaya meyvesi ve bir bardak su

-Öğle: Çoban salata ve bir bardak su

-Akşam yemeği: Bir bardak taze sıkılmış domates suyu

-Son ara öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 bardak su

4.GÜN

-Kahvaltı: Bir bardak yağsız süt ve 2 bardak su

-Ara öğün: Bir adet muz ve 2 bardak su

-Öğle: Bir bardak süt ve 2 su bardağı su

-Ara öğün: Bir adet muz ver 2 su bardağı su

-Akşam yemeği: Bir adet muz

-Son ara öğün: Bir su bardağı su ve bir adet muz

5.GÜN

-Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

-Ara öğün: 2 adet domates ve 2 su bardağı su

-Öğle yemeği: Bir kase domates soslu haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

-Ara öğün: 2 adet domates

-Akşam yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç

6. GÜN

-Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

-Ara öğün: 2 adet domates 2 su bardağı su

-Öğle yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç, salata, 2 bardak su

-Akşam yemeği: Bir bardak limonlu su

-Son ara öğün: Bir kase salata ve bir bardak su

7. GÜN

-Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

-Ara öğün: 2 adet domates 2 su bardağı su

-Öğle yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç, salata, 2 bardak su

-Ara öğün: 2 adet salatalık

-Akşam yemeği: Bir bardak limonlu su

-Son ara öğün: Bir kase salata ve bir bardak su