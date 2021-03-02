02 Mart 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.528 0.01 EURO 8,8390 0.56
USD 7,3590 0.86 ALTIN 406,320 0.52
CANLI BORSA
TÜMÜ

Pınar Deniz'den 'Kırmızı Oda' itirafı!

02 Mart 2021 Salı - 10:37 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 10:37

Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Pınar Deniz dizi için "Şifalandırıcı bir dizi" itirafında bulundu.


Kırmızı Oda' dizisindeki performansıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Pınar Deniz, Re Touch Mag dergisinin Mart sayısına kapak oldu. Dergide yayınlanan röportajında konuk olarak rol olduğu Kırmızı Oda dizisini şu sözlerle anlattı:
 
'KIRMIZI ODA' BİZE 'NASIL İYİLEŞİRİZ'İ ANLATIYOR
 
Şifalandırmak üzerine yola çıkan bir dizi ve bence hem sektörde hem de ülkede çok ihtiyacımız olan bir açığı kapatıyor. Düşünsenize; hepimizin başına gelen türlü travmaları sana gösteriyor, yaşatıyor ve nasıl iyileşebileceğimiz konusunda sana yol gösteriyor. Çok değerli ve öğretici buluyorum projeyi."
 

ETİKETLER

pınar deniz kırmızı oda itiraf şifalandırıcı dizi pınar deniz kırmızı oda kırmızı oda nazlı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.