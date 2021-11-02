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Pınar Deniz'den anlamlı çağrı

02 Kasım 2021 Salı - 11:55 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 11:55

Kanal D'de pazar akşamları yayınlanan 'Yargı' dizisinin yıldızı Pınar Deniz, doğum günü vesilesiyle anlamlı bir kampanya başlattı.


4 Kasım 1993 doğumlu Pınar Deniz, yaş günü için sevenlerinden Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışta bulunmalarını istedi.
 
"DOĞUM GÜNÜMÜ BAĞIŞLADIM"
 
Sosyal medya üzerinden hayranlarına seslenen oyuncu, “4 Kasım benim doğum günüm. Yeni yaşım, bu sene yine ve yeniden güzelliklerle gelsin diliyorum. Sizlerden, iyilik yapıp birlikte iyileşmek için bana yardım etmenizi istiyorum. İyilik Paylaş platformu üzerinden Kansersiz Yaşam Derneği için kampanya açıp doğum günümü bağışladım. Bana hediye olarak göndereceğiniz destekler sayesinde güldürebileceğimiz çocuklar için; şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
 

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