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Pınar Altuğ'u 'çıldırtan' yorum

02 Kasım 2020 Pazartesi - 15:11 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 15:11

İzmir'de yaşanan depremin ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar gündelik yaşam paylaşımlarının yapılmasını doğal karşılarken bazı kullanıcılar bunun uygun olmadığını düşünüyor. Bu isimlerden biri de Pınar Altuğ.


İzmir'de yaşanan deprem sonrası hem umut dolu haberler hem de acı haberler gelmeye devam ediyor. Enkaz çalışmalarının devam ettiği Bayraklı'daki haberleri takip eden sosyal medya kullanıcıları bazı ünlü isimlerin hiçbir şey olmamış gibi paylaşım yapmalarına ise tepkili.
 
Şeyma Subaşı'nın da Cadılar Bayramı partisine katılması ve paylaşımları bu gündemin başında yer aldı. Ancak bazı kullanıcılar bunu normal bulurken bazıları ise tepkisini gizlemedi. Bu isimlerden biri de Pınar Altuğ idi. Altuğ bir takipçinin bu konudaki yorumuna kızdı ve fikrini söyledi.
 
 
"Hayat devam ediyor" diyen takipçisine Altuğ şu yanıtı verdi: "Hayat devam mı ediyor? Hala enkazın altında yaşama tutunmaya çalışanlar var! Yeme içme demedik ama azıcık edep yahu!"
 
 
 

 

 

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Pınar Altuğ Sosyal medya yorum
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