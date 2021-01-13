Pınar Altuğ: Tamer bana hiç üstten bakmadı

Bebek'te görüntülenen Pınar Altuğ, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Üzeri emojili maskesiyle dikkat çeken oyuncu, geçen hafta farklı baskılı maske taktığı için eleştirildiğine atıfta bulunup "Konuşacak başka konu kalmadığını düşünüyorum. Bir maskenin üzerine bu kadar çok cümle kurulur mu? Ne saçma" şeklinde konuşurken, kendisini bu halde tanıyan basın mensuplarını için ise "Valla sizi tebrik ediyorum, bizi şu halde maskeyle nasıl tanıyorsunuz? Çok tebrik ederim" ifadesini kullandı.
"KIZIM BENİM GİBİ ALAYLI DEĞİL, OKULLU OLSUN"
Bir soru üzerine kızı Su'nun oyunculuğu düşündüğünü ancak, ancak kendisi gibi alaylı değil, okullu olmasını istediğini ifade eden Pınar Altuğ, "Siz sette alaylı-okullu ayrımı yaşadınız mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu: "Su ile beraber bir reklam filminde oynadık o zaman 6 yaşındaydı. Küçücük yaşına rağmen çok profesyoneldi. Sette büyüdü set ortamını iyi biliyor. Gönlünde var ama bunu yapacaksa benim gibi alaylı değil de okullu olacak, o zaman da yoluna erken çizecek" dedi.
"TAMER VE DİĞERLERİ SETTE BANA HİÇ ÜSTTEN BAKMADI"
Güzel oyuncu, eski rol arkadaşları için, "Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, çok şanslıydım ki Tamer Karadağlı gibi bir partnerle senelerce çalıştım bana hiç üstten bakmadı. Hep destek oldu hep yanımda oldu, hep bana yardım etti, keza Zeyno ve Volkan da öyle. Ben çok özel bir yerdeydim. Tabii ki okullu olmak isterdim neden istemeyeyim? Daha iyisini yapabilmek daha çok şey bilmek kim istemez?" şeklinde konuştu.
"ŞİMDİ ÜNLÜ OLMAK ÇOK KOLAY"
Altuğ, ayrıca günümüzde sosyal medyanın etkisi ile şöhret olmanın çok kolay olduğunu anlatırken "Fenomenleri bu kadar ekranda görmekten rahatsız oluyor musunuz?" sorusuna ise "Şimdi ünlü olmak çok kolay, iki olay yaptığında iki haberin çıkınca o an için bilinir oluyorsun ya bu durum pek çok insanın başını döndürüyor. Şimdi sosyal medyanın da etkisiyle çok bilinir oluyorlar. Ben oldum havası gelirse o zaman tehlike çanları çalıyor. Bilinir olmak her şeyi çok iyi yapabiliyor olmak değil. İyi yapamazsan seyirci bu farkı algılıyor. Bu arada kimseyi suçlamıyorum çünkü şöhret çok eğlenceli bir şey. Bu bir arz talep meselesi, talep var ki arz ediliyor. Onlar seyredilmese o insanlar da televizyonlara çıkmaz bazen ben de bunalıyorum. Televizyon dediğin şey çok seçenekli kumandası var basıyorsun kapatıyorsun. Bu sadece YouTuberlar için değil, diziler için de televizyon programı için de geçerli" dedi.
Altuğ, sözlerine, "Benim kızım hala yetişkinler için olan televizyon dizilerini izlemiyor. Çocuklar Duymasın çılgını bu arada benim için gurur verici. YouTube'dan en çok onu izliyor. Takip ettiği birkaç YouTuber var. Kullandığı alete güvenli internet var kafasına göre her şeye giremiyor. Benim gözümde üstünde bu konuda biraz tepesindeyim" cevabını verdi.
Seçkin Şenvardar/Milliyet