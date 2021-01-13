Pınar Altuğ: Tamer bana hiç üstten bakmadı

"ŞİMDİ ÜNLÜ OLMAK ÇOK KOLAY"

Altuğ, sözlerine, "Benim kızım hala yetişkinler için olan televizyon dizilerini izlemiyor. Çocuklar Duymasın çılgını bu arada benim için gurur verici. YouTube'dan en çok onu izliyor. Takip ettiği birkaç YouTuber var. Kullandığı alete güvenli internet var kafasına göre her şeye giremiyor. Benim gözümde üstünde bu konuda biraz tepesindeyim" cevabını verdi.

Seçkin Şenvardar/Milliyet