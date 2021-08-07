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Pınar Altuğ: Mayıs ayında gitmiştik, şimdi bu halde

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından geçtiğimiz Mayıs alanında kamp yaptığı yerin yangın öncesi ve sonrası fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Pınar Altuğ: Mayıs ayında gitmiştik, şimdi bu halde Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Pınar Altuğ, karantina döneminde ailesi ve arkadaşlarıyla sık sık kampa gidiyordu.
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