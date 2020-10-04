Pınar Altuğ fotoğraf paylaştı, ortam gerildi

Pınar Altuğ, Instagram’da makyajsız karesini paylaştı. O kadar çok olumsuz mesaj yağdı ki, sayfasını yorumlara kapattı. İşlemi yapmadan önce de bazı takipçilere cevap vermeyi ihmal etmedi. İşte gergin geçen o mesaj trafiği...
Yaptırmadığınız estetik kalmadı, bu ne hal?
-Rica etsem neler yaptırdığımı yazar mısınız, belki unuttuklarım vardır.
Sizi eleştirmeye korkuyoruz, hemen de kızıyorsunuz.
-Kuzucuğum önce gerçek hesapla gelin, sonra konuşalım.
Kimse böyle fotoğraf koymaya cesaret edemiyor. Yine de çok güzelsiniz.
-Ben gerçekte böyleyim. En doğal halimi paylaştım.
Kendinizi beğeniyorsanız ne mutlu! Fakat bu kareyle eleştirilere açık olun. Şoktayım.
-Niye şok geçirdiniz anlamadım. Ters bir şey mi yaptım?
Fazla güneşin cildi kırıştırdığını yazmıştınız. Sizi görünce anladım.
-Demek ki para her şeyi çözmüyor. Mesela kalbi güzelleştirmiyor.