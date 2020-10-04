Pınar Altuğ fotoğraf paylaştı, ortam gerildi

Pınar Altuğ, Instagram ’da makyajsız karesini paylaştı. O kadar çok olumsuz mesaj yağdı ki, sayfasını yorumlara kapattı. İşlemi yapmadan önce de bazı takipçilere cevap vermeyi ihmal etmedi. İşte gergin geçen o mesaj trafiği...

Yaptırmadığınız estetik kalmadı, bu ne hal?

-Rica etsem neler yaptırdığımı yazar mısınız, belki unuttuklarım vardır.

Sizi eleştirmeye korkuyoruz, hemen de kızıyorsunuz.

-Kuzucuğum önce gerçek hesapla gelin, sonra konuşalım.

Kimse böyle fotoğraf koymaya cesaret edemiyor. Yine de çok güzelsiniz.

-Ben gerçekte böyleyim. En doğal halimi paylaştım.