Pınar Altuğ'dan takipçisine sert yanıt: "Allah sizin gibi birinden esirgesin..."

"Yazık size"

Pınar Altuğ'un "Çocuklar Duymasın" ile ilgili yaptığı paylaşıma gelen, "Çocuklar Duymasın'ın ekmeğini ne kadar yediniz ya." yorumu ünlü oyuncuyu çıldırttı. "Ve? Siz de yapsaydınız yapabiliyorsanız?" diyen oyuncuya çok sert bir cevap geldi: "Ben öğretmenim, şaklaban değilim. İnsanları eğlendiremem, eğitebilirim!" Ünlü oyuncunun cevabı aynı ölçüde sertti: "Allah sizin gibi eğitmenden esirgesin evlatlarınızı, kaldı ki şaklabanlık da bir meslektir. Üstelik, inanın bana insanları güldürmek eğitmekten daha zordur. İyi ki çocuğum sizin gibi bir öğretmenin eline düşmemiş. Keşke başkalarınınki de düşmese, yazık size!"