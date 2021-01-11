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Pınar Altuğ'dan olay itiraf! 'Bacak...'
46 yaşındaki oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, Hürriyet gazetesinden Savaş Özbey'in sorularını yanıtladı, özel hayatına dair açıklamalar yaptı. Sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara verdiği cevaplarla zaman zaman gündem olan Altuğ, bu konuyla ilgili de konuştu.
Başak burcu olarak hangi özelliğiniz daha yorucu: Detaycılık mı kıskançlık mı? Eskiden gerçekten yorucu boyutta detaycı ve programlıydım ama kendimi eğittim. Kıskançlık kısmına gelince... Sevdiklerim beni sevsin isterim yoksa klasik kıskançlardan hiç değilim.