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Pınar Altuğ'dan dekolte itirafı 'Mini etekle...'

15 Ocak 2021 Cuma - 10:01 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 10:01

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle gönüllere taht kuran Pınar Altuğ, 'Bacak dekolteme güvenirim' sözleriyle magazin gündemine damga vurmuştu. Altuğ, o sözlerine açıklık getirdi.


Çocuklar Duymasın dizisinde başarı oyunculuğuyla tanınan oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ gazetecilerin sorularını cevapladı. Son olarak bacak dekoltesi ve mini etek giymeyi sevdiğini söyleyen Pınar Altuğ bu sorunun tekrar sorulmasına açıklık getirdi.
 
Altuğ bu konu hakkında şunları söyledi: "o mu o mu dendiğinde. Bacak mı sırt mı dekoltesi arasında bacak. Evet dekolte severim ama gündüz de gece kıyafeti diyen bir manyak değilim. Evet ben mini etek giymeyi seven bir kadınım kendimi mutlu hissediyorum. Ya da ne bileyim onun içinde başka şeyler de var ne cımbızlamak istediğine bağlı. Bacak dekolteme çok güvenirim."
 
 
 

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