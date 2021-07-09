Pınar Altuğ bikinisiyle denizin içinde poz verdi!

Denizde köpeğiyle pozlar veren Pınar Altuğ'a hayranlarından beğeni yağdı.

'30 MİLYON TL ÖDEDİ' İDDİASI

Altuğ'un 34 metre uzunluğundaki lüks teknesi için kesenin ağzını açtığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncunun özel istekleri doğrultusunda tasarlanan tekne için Altuğ'un, yaklaşık 30 milyon TL ödediği ifade edilmişti. Ancak Altuğ, teknesinin yakın bir arkadaşına ait olduğunu söylemişti.