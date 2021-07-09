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Pınar Altuğ bikinisiyle denizin içinde poz verdi!

09 Temmuz 2021 Cuma - 15:47 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 15:47

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, tatil pozlarına devam ediyor. Altuğ'un köpeği Gazoz ile verdiği pozlar beğeni topladı.


Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Bodrum'da başladığı tatiline Marmaris-Selimiye'de devam ediyor. Tekne ile mavi tura çıkan Altuğ, tatilde de egzersizlerini sürdürmeyi ihmal etmiyor.
 
Geçtiğimiz günlerde kırmızı mayosu ile yoga yapan Pınar Altuğ, amuda kalkarak poz vermişti. O pozuyla gündeme gelen Altuğ'dan yeni paylaşımlar geldi. Pınar Altuğ köpeği Gazoz ile denize girdi.
 
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Denizde köpeğiyle pozlar veren Pınar Altuğ'a hayranlarından beğeni yağdı.
 
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'30 MİLYON TL ÖDEDİ' İDDİASI
 
Altuğ'un 34 metre uzunluğundaki lüks teknesi için kesenin ağzını açtığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncunun özel istekleri doğrultusunda tasarlanan tekne için Altuğ'un, yaklaşık 30 milyon TL ödediği ifade edilmişti. Ancak Altuğ, teknesinin yakın bir arkadaşına ait olduğunu söylemişti.

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