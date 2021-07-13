PİLOT'ta 9. dönem girişimleri belli oldu. Programa yapay zekâ ağırlıklı, nitelikli ve özgün teknoloji çözümleri geliştiren 18 ekip seçildi. Girişimlerin her birine 200'er bin TL nakit desteği verilecek.

PİLOT'tan 18 yeni girişime destek. Türk Telekom PİLOT'tan 18 yeni girişime destek. Yeni dönemde programa katılacak girişim sayısını ve verilen nakit desteğini artırdıklarını ifade eden Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu şöyle konuştu:"Türk Telekom olarak hedefimiz, ilk günden bu yana, girişimcileri desteklemek, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak. PILOT ile girişimlerin en çok ihtiyaç duyduğu, nakdi sermaye ve mentor desteğini bir arada sunuyoruz. Girişimlere aynı zamanda Türk Telekom ile iş birliği fırsatı, eğitimler, iş bağlantıları ve yatırımcılara erişim imkânı sağlıyor, TT Ventures ile yatırım yaparak girişimleri büyütüyoruz. Bu yıl itibarıyla PİLOT programına katılan ekipler arasından seçilenler,Plug&Playin 4 haftalık ABD programına katılma fırsatına da sahip olacaklar. "

GENİŞ MENTOR AĞINA ERİŞİM VE PLUG&PLAY AMERİKA PROGRAMI GİRİŞİMLERİ BEKLİYOR

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, PİLOT'a seçilen 18 ekip, program süresince geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekomun iş bağlantılarına erişim olanağı bulacak. Ekipler ayrıca program süresince çeşitli eğitimlere katılacak; ofis alanı, teknoloji alt yapısı, mobil iletişim paketi ve tanıtım desteği alacak. Program sonunda 18 girişim arasından seçilecek ekipler, Plug&Playin 4 haftalık Amerika programına katılacaklar. Bu sayede, fikirlerini dünya çapındaki yatırımcılara tanıtma ve global şirketlerle iş birliği yapma imkânı elde edecekler denildi.

Yeni dönem PİLOT girişimleri ise şöyle açıklandı; Adnsafe, Agrovisio, Arcanor, Barty, Bluedot, Cameralyze, Co-one, Costifier, Counterfake, Earnado, Al, Feedgage, Freightest, MYTH.AI, NeSatılır.com, Wallids ve XENA-VISION. Bugüne kadar PİLOT mezunu 73 girişime toplamda 5 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği verirken, mezun girişimler geçen yıl 850 kişiye istihdam sağladı ve 60 milyon TL ciro elde ettiler. Mezun girişimlerden 31 tanesi yatırım aldı.