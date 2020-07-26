Pilot nasıl olunur? Maaşları dudak uçuklatıyor!

Pilotluk, son yılların en çok ilgi gören mesleklerinden. Özellikle mesleğin verdiği heyecan, çalışma koşulları, maaşları düşünüldüğünde meslek seçiminin başında olan pek çok genç üniversitelerin Pilotaj bölümleri ve Pilotluk kursları ile eğitimlerini almaya yöneliyor. Peki, Pilot nasıl olunur? Pilot maaşları ne kadar? İşte pilot olmak için yapmanız gerekenler...

Pilotluk son dönemin gözde mesleği. Bunda aldıkları çok özel eğitim nedeniyle sayılarının az olması ve havacılık sektöründeki hızlı gelişme etkili. Pilot adayları pahalı ve zorlu bir eğitimden geçiyor. Maaş dolgun olunca pilotluğa ilgi de arttı. Peki, Pilot nasıl olunur? Pilot maaşları ne kadar? İşte pilot olmak için yapmanız gerekenler...

Havacılık sektörü hızla büyüyor. Sektördeki gelişmeler ve sunduğu imkanlar, pilotluk mesleğini cazip hale getiriyor. Dünyada çok revaçta olan mesleklerden olan pilotluğu kariyer planına alan gençlerin sayısı da hızla artıyor. Her yıl dünyada 20 bin, Türkiye’de ise 750-1000 pilota ihtiyaç duyuluyor. Sektördeki açığı gidermek için pilotluk eğitimi veren üniversite ve kurum sayısı da hızla çoğalıyor.

PİLOT NASIL OLUNUR?

Pilot olmak isteyenlerin 400 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor. Başlangıçta planör pilot lisansı başlayan pilot eğitimlerinde ilk aşamada 220 saat artı 17 saatlik planör uçuşu gerekiyor.

İŞ GARANTİSİ VAR

Bu üniversitelerden mezun olanlar, hem yurtiçinde hem de yurtdışında iş bulma sıkıntısı yaşamıyor. Pilotlukta gelecek 20 yılda iş bulmak garanti. Ayrıca maaşlar da oldukça yüksek. Mesleğe yeni başlayan pilot ayda 26 bin lira alırken, zaman içinde deneyim kazanan pilotun maaşı ise 95 bin lirayı buluyor. Bu da eğer özel üniversitede eğitim alınmışsa yıllık 400 bin lirayı aşan masrafın, kısa sürede dönebileceğini gösteriyor.

PİLOT OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Pilot olmak için öncelikle lise eğitiminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Ancak çeşitli özel pilotluk kurslarında lisans diplomasının avantajı bulunmaktadır. Pilot olmak için eğitim uçuşlarına katılımı sağlamaya yönelik spl lisansının alınması gerekmektedir.

Bunun için adli sicil kaydı, lise veya dengi okullardan mezuniyet belgesi, 16 yaşını tamamlamış olduğuna dair belge ve son olarak pilotluk yapmasına engel teşkil edici sağlık sorunun olmadığını gösteren bir sağlık raporunun ibraz edilmesi gerekmektedir.