Piliç fiyatlarında restleşme!

Bazı kanatlı eti üreticileri ile sanayiciler arasındaki anlaşmazlık sürüyor. Sanayiciler adına üretim yapan bazı üreticiler para kazanamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde sanayiciler ile yapacakları görüşmelerde sonuç alamazlarsa 15 Ağustos itibariyle üretimi durduracaklarını açıklamıştı. Hürriyet’in gündeme getirdiği haberde sanayiciler ise, “Sektörde işini yapanlar para kazanıyor. Üreticilerin bu eyleme çok fazla katılım göstereceğini düşünmüyoruz. Sektördekilerin yüzde 70’i işini iyi yapıyor” ifadelerini kullanmıştı. Ancak dün Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, yaptığı açıklama ile sanayicilerle anlaşma zemini bulamadıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “07 Temmuz 2021 tarihide yayınlamış olduğumuz deklarasyonda 15 Ağustos 2021 tarihinde tüm Türkiye beyaz et üreticileri olarak üretimi durduracağımızı 16 Ağustos 2021 pazartesi günü Ankara ’da toplanarak sesimizi duyuracağımızı dile getirmiştik. Gelinen bu süreçte beyaz et sanayicileri ve bakanlık temsilcileri ile ortak gerçekleştirdiğimiz toplantılarda sonuç çıkmadığı için, 15 Ağustos 2021 tarihi ile üreticilerimizden toplamış olduğumuz vekâletnameler eşliğinde tüm Türkiye’de beyaz et üretimini durduruyoruz. Pazartesi günü saat 12.00 ile 14.00 arası Ankara Valiliği’nden alınan izinle Ankara Anıt parkta tüm beyaz eti üreticilerinin birlikte katılacağı açık hava toplantısı gerçekleştirilecektir. Yapılacak konuşmaların ardından basın bildirisi dağıtılıp toplantı yerinden ayrılınacaktır” denildi.