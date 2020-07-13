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Pilav günü vakaları artırdı; 5 ev daha karantinaya alındı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi’nde Afganistan uyruklu ailelerin bir araya gelerek yaptıkları geleneksel pilav gününde aynı mahallede 15 olan pozitif vaka sayısı 20’ye yükseldi. Afganistan uyruklu ailelerin kaldığı 5 yeni ev daha karantinaya alınırken, mahallede çalışma yürüten filyasyon ekibi Afgan aileleri de koronavirüse karşı uyardı.
Odunpazarı ilçesine bağlı yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Huzur Mahallesi’nde oturan Afgan aileler, geçen 3 Temmuz’da yeni doğan bir bebeğinin ailesini kutlamak için bir araya gelerek pilav günü yaptı. Ailelerin toplanarak hep birlikte yedikleri pilav gününden sonra günlük işlerde çalışan Afganistan uyruklu kişilerde koronavirüs belirtileri ortaya çıktı. Hastanede yapılan Covid-19 testinin ardından, pilav gününe katıldığı tespit edilen 15 kişide koronavirüs olduğu belirlendi. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı filyasyon çalışmasında ise 6 sokaktaki 10 evde yaşayanların pilav gününe katılarak pozitif vakalarla temaslı olduğu belirlenerek karantinaya alınmıştı.