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Piknikten dönen gençler kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 1:02 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 1:35

Aksaray'da piknikten dönen geçlerin bulunduğu otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atması sonucu kaza meydana geldi. Kazada Miray Koç (26) yaşamını yitirdi, Alper Onur (26) ve Ali Oruç (25) yaralandı.


Kaza, saat 21.10 sıralarında Yuva köyü çıkışında meydana geldi. Alper Onur yönetimindeki 68 AAB 282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolle devrilerek takla attı. Hurdaya dönen otomobilde, yaralılar camdan dışarı fırladı. Kazada Hasan Dağı'ndan piknikten dönen sürücü Alper Onur, arkadaşları Miray Koç ve Ali Oruç yaralandı. Yaralılardan Miray Koç, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer yaralılar Alper Onur ve Ali Oruç'un da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 
 
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.  

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Aksaray piknik kaza
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