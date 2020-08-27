Piknikte, parkta, AVM’lerde vakit geçirmeyin

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Esnek çalışma zamanında evde bulunduğu zaman kişinin piknikte, alışveriş merkezinde, parklarda vakit geçirmemesi gerekiyor. Çünkü devlet böyle bir karar alarak çalışanları korumayı amaçlıyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son zamanlardaki vaka artışının insanlardaki rahatlama ile gerçekleştiğini ve önlemler dikkate alınmazsa yeniden kısıtlamaların gelebileceğini belirtti. İl Hıfzıssıhha Kurullarının bu konuda yetkileri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. İlhan, gerekirse il veya ilçelere kısıtlama gelebileceğini ve insanların tedbirlerden ödün vermemesi gerektiğini söyledi.

“Esnek çalışma süresinde evde bulunduğunuz zaman piknikte vakit geçirmeyin”

Yeni yayınlanan genelge ile kamuda çalışanlara esnek çalışma geldiğini ve bunun çalışanları korumak ve yoğunluğu önlemek amaçlı olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, “Genelge ile beraber kamuda esnek çalışma geldi. Ben de bir kamu üniversitesinin yöneticisiyim. Burada tabii esnek çalışmanın iyi yorumlanması gerekiyor. Hem kişilerin yoğunlaşma yaparak risk oluşturmamasına hem de sunulan hizmetin aksamamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Esnek çalışma şu demek değil; herkes evinde otursun, vatandaş mağdur olsun anlamına gelmiyor. Esnek çalışma ortamında iş yerinde olmayacak kişilerin de ev ortamında işlerini yapmaları gerekiyor. Esnek çalışma zamanında evde bulunduğu zaman kişinin piknikte, alışveriş merkezinde, parklarda vakit geçirmemesi gerekiyor. Çünkü devlet böyle bir karar alarak çalışanları koruma niyetiyle böyle bir yaklaşımı tanımlamış oluyor. Özel sektörün de bu genelgeyi örnek alabileceğini düşünüyorum. Özel sektör de şöyle bir yaklaşıma gidebilir. Aynen devlette olduğu gibi esnek çalışmaya gidebilir. Yarım gün mesai yapabilir, mesai başlangıç ve bitiş saatlerini farklılaştırarak, servislerde, toplu taşımalarda, minibüslerde, otobüste, metrobüste yoğunlaşmanın önüne geçebilir. Yani şöyle yapabilir, bir grup sabah 8’de, bir grup 08.30’da, bir grup ise 10.00’da başlayabilir. Çıkış saatlerini farklılaştırabilir ve böylece servislerdeki ve toplu taşıma araçlarındaki yoğunluklar azalabilir” diye konuştu.

“Maçların seyircili oynanmasına o zamanki rakamlara göre karar vermek gerekiyor”

Prof. Dr. İlhan, Türkiye Futbol Federasyonunun Ekim ayından itibaren maçlara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağı açıklamasını da değerlendirdi. Bu durumun dönemin şartlarına ve vaka sayılarına göre değişkenlik göstereceğini belirten Prof. Dr. İlhan, “Stadyuma seyirci alınmasına, maçların seyircili oynanmasına o zamanki rakamlara göre karar vermek gerekiyor. Biliyorsunuz okulların açılması Ağustos sonundaydı, şimdi Eylül ayının sonuna doğru olan kısma ertelendi. O zamanki rakamlar, o zamanki günlük vaka sayılarına göre karar vermek gerekiyor. Ancak eğer seyircili oynanacaksa maçlar, seyircilerin içeri girişinde belli bir sıra olması gerekecek. Oturma düzenlerinin en az bir atlayarak olması gerekecek ve içeride yoğunlaşmaya müsaade edilmemesi gerekecek. Keza tuvaletlerde buna izin verilmemesi gerekecek, mesafenin korunmasına dikkat edilecek. Açıkçası zor bir süreç. Futbol Federasyonunun kararını o zaman tekrar değerlendireceği, içeri giriş söz konusu olacaksa seyirciler için bir düzenleme yapacağını düşünüyorum. Ayrıca stada giriş çıkış kısmı çok riskli bu durumda. Almanya da benzer bir sorun yaşamıştı. Girerken belki insanlar farklı zamanlarda stadyuma girebiliyor ama hepimiz biliyoruz ki, çıkış sırasında insanlar hızlıca stadyumu terk etmek istiyorlar. Bu da yoğunlaşmaya sebep oluyor ve riski artırıyor. Ayrıca stadyum içerisinde maske takmanın zorunlu kılınması gerekiyor. Fiziksel mesafe az önce de vurguladığım gibi üzerinde durulması gereken bir konu olacak. Keza girişlerde dezenfektan olması gerekiyor. Yine içeride bir şey yenilip içilmemesine izin verilip verilmemesi de bir başka tartışılması gereken konu açıkçası” şeklinde konuştu.

“Son dönem vakalarına baktığımızda aynı kına gecesine gitmiş, halay çekmiş vakalar arttı”