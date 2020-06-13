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Piknikçilere KKKA vakalarına karşı "çimlere uzanmayın" uyarısı

AA |  13 Haziran 2020 Cumartesi - 11:50 | Son Güncelleme : 13 06 2020 - 11:50

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, piknikçilere, keneden korunmak için mesire alanlarında çimlere uzanmamaları tavsiyesinde bulundu.


Erişmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Mart'tan itibaren salgın  nedeniyle herkesin evlerine çekildiğini, normalleşme sürecinde ise insanların  fırsat buldukça piknik alanlarına ve mesire yerlerine gitmeye başladığını  söyledi.
 
Piknikçilerin, gittikleri yerlerde kene ve örümceklere karşı dikkatli  olmaları gerektiğini vurgulayan Erişmiş, "Sıcakların artmasıyla Kırım Kongo  Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış olduğunu görüyoruz. İnsanlar evlere  çekilince bu tür alanlar, kene, örümcek gibi canlıların daha rahat kullandığı  alanlar haline geldi." dedi.
 
Bu durumun insanlar üzerinde risk oluşturduğuna dikkati çeken Erişmiş,  "Piknikçiler, konçlu dediğimiz ayakkabılarla pikniğe gitmeli. Bu tür açık  alanlara, mesire alanlarına gidenler çimlere uzanmamalı. Uzansalar da en azından  kendilerini kontrol etmeleri lazım. Kısa şort giymemek, keneye karşı korunmada  çok önemli." diye konuştu.
 
Erişmiş, doğa, piknik ve mesire alanlarında kene türü ve benzeri  böceklere rastlandığında, hastalığın bulaşmaması için kenelerin çıplak elle  alınmaması ve ezilmemesi uyarısında bulundu.
 
Parklara ve piknik alanlarına gideceklerin kapalı giysiler giymesi  gerektiğini vurgulayan Erişmiş, şunları kaydetti:
"Keneden korunmak için riskli alanlara giderken açık renkli giysilerin  tercih edilmesi gerekir. Koyu renkli giysiler kenenin görülmesini zorlaştırır.  Kenenin tespit edilebilmesi için mümkün olabildiğince açık renkli giysiler  giyilmeli, pantolon paçaları çorap içine alınmalı veya çizme, bot benzeri  ayakkabılar tercih edilmelidir. Özellikle kulak arkası, koltuk altları, kasıklar  ve diz arkasının dikkatli kontrol edilmesi gerekir. Kene ısırıkları sıklıkla  ağrısızdır, ısırılan bölge şiştikten sonra fark edilir. Kene ne kadar kısa sürede  vücuttan uzaklaştırılırsa hastalık riski de o kadar azalır."
 
Erişmiş, kenenin tutunduğu yerden çıkarılırken asla çıplak elle temas  edilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Kene, vücuda tutunduğu yerden cımbız gibi  uygun bir malzemeyle çıkarılmalıdır. Ancak bu işlemlerin bir uzman tarafından  yapılması daha uygundur. Kene incelenmek üzere laboratuvara gönderilecekse cam  bir tüp veya küçük kavanoz içinde sıkıca  kapatılması gerekir. Eller mutlaka  sabunla yıkanmalıdır." ifadelerini kullandı.
 

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KKKA piknik uyarı
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