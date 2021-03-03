Piknik ve mangal yasağının kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. Yeni dönem normalleşme adımlarının atılmasıyla gevşetilen kısıtlamalar kapsamında piknik ve mangal yasağına ilişki araştırmalar da arttı. Baharın gelmesine sıcak havaların kendini hissetmesine az bir süre kala piknik ve mangal ikilisi gündemdeki yerini aldı. İçişleri Bakanlığı'nın piknik ve mangal konusunda bir bilgi yayımlayıp yayımlamadığını merak ediyor. Peki, mangal yapmak yasak mı? Piknik yapmak yasak mı, piknik alanları açık mı?

Pandemi sürecinde bulaş hızını arttıracak, virüsün yaşatacağı olumsuzluklara neden olabilecek faaliyetlere yönelik kısıtlama kararları alındı. 1 Mart’ta yapılan kabine toplantısı sonrası kısıtlamalara ilişkin yeni karar alındı ve yasak kapsamında olan bazı faaliyetlerin yeniden yapılmasına izin verildi. Özellikle hafta sonu yasaklarının kaldırılmasıyla gözler piknik ve mangal yasaklarına çevrildi. Peki, Piknik yapmak yasak mı, piknik alanları açık mı? Piknik alanlarında mangal serbest mı, mangal yasak mı?

PİKNİK YAPMAK, MANGAL YAKMAK YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabiliyor.

Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:

Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.

Mangal yakma kısıtlamasının ise ne zaman sona ereceği henüz belli değil.