Piknik yapmak yasak mı? Mangal yasak mı?

Koronavirüste konrollü normalleşme ile birlikte milyonlar kısıtlamasız ilk cumartesi gününü geçiriyor. 3,5 ay sonra hafta sonu sokağa çıkma olanağı bulan pek çok kişi sahillere, piknik alanlarına ve doğa ile başbaşa kalabilecekleri yerlere akın ediyor. Yaklaşık 13 haftadır hafta sonu yasakları nedeniyle sokağa çıkamayanlar, hasret kaldıkları piknik ve mangalları yakmak ve güzel bir gün geçirmek istiyor. Çoğu kişi malgal yakmanın yasak olup olmadığını ve piknik alanlarının açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, Piknik yapmak yasak mı 2021? Piknik alanları açık mı? Mangal yasak mı? İşte detaylar...

Koronavirüs ile mücadelede yeni bir dönem başladı. Milyonlar kısıtlamasız ilk cumartesi gününü geçiriyor. Uzun süredir hafta sonlarını evlerinde geçiren vatandaşlar kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte kendilerini sahillere, yeşil alanlara attı. Yurt genelinde havaların iyi olması nedeniyle ilk kısıtlamasız hafta sonunda pek çok kişi piknik yapmak veya mangal yakmak istiyor. Yasakların kapsamını araştıran pek çok kişi Piknik yapmak yasak mı 2021? Piknik alanları açık mı? Mangal yasak mı? sorularını araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevapları...

PİKNİK YAPMAK YASAK MI? MANGAL YASAK MI?

Kabine toplantısında 'Kontrollü Normalleşme' ile ilgili belli olmuş, İçişleri Bakanlığı da genel çerçeveyi açıklamıştı. Ancak Bakanlık tarafından açıklanan ve uyulması gereken kuralları kapsayan son genelgede piknik alanları ile mangal yakma konusunda yasak bulunmuyor.

Ancak, İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl yayınladığı genelge de "Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2020 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20.00’dan sonra müsaade edilmeyecek." denilmişti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama 1 Haziran'da gelmiş ve bu tip yerlere girişin serbest bırakıldığına değinilmişti.

Bakanlık genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabiliyor.