Piknik yapmak ve mangal yakmak yasaklandı mı? Ormanlarda piknik, mangal ve yürüyüş yasaklandı mı?

Son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle önemli bir karar alındı. Orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Peki, Mangal yakmak yasak mı? Piknik yasaklandı mı? Ormanlarda piknik, mangal ve yürüyüş yasaklandı mı? İşte valilikten önemli karar...

Son günlerde peş peşe gelen orman yangını haberleri ile ilgili önemli bir adım atıldı. Başta turizm bölgeleri olmak üzere yurdun dört bir yanından gelen orman yangınları ile ilgili soru işaretleri devam ederken İzmir Valiliği önemli bir adım attı.

ORMANLARDA PİKNİK, MANGAL VE YÜRÜYÜŞ YASAKLANDI MI?

İzmir'de yangınların önüne geçmek amacıyla 30 Ekim'e kadar ormanlara giriş yasaklandı. Bu alanlarda piknik, mangal ve yürüyüş de yapılamayacak. İzmir Valiliği'nden açıklama geldi.

Kentte orman yangınlarını engellemek için tedbir alındı. 30 Ekim'e kadar ormanlara giriş yasaklandı.

PİKNİK, MANGAL VE YÜRÜYÜŞ DE YASAK

Bu alanlarda piknik, mangal ve yürüyüş de yapılamayacak.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayanları tespit edip mesire alanlarına yönlendiriyor.