Piknik alanlarında maske zorunlu mu? Maske takma zorunluluğu piknik alanlarını kapsıyor mu?

Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarının artması sonucu İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede maske takmak zorunluluğu ile ilgili de yeni bir karar var. Sıcak havanın son günlerini piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar alınan kararlardan sonra, piknikte maske takmak zorunlu mu sorusunu soruyor. İşte detaylar…

Türkiye’de son dönemde koronavirüs yeni vaka, can kaybı ve ağır hasta sayılarında yükseliş yaşanması yeni kararların alınmasına sebep oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelge gönderildi. Peki, Piknik alanlarında maske zorunlu mu?

PİKNİKTE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Genelgeye göre ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Yine genelgeye göre alınan diğer kararlar şu şekilde:

Minibüs gibi şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında hangi oranda ve sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.

Restoran, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına izin verilmeyecek.

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazar yerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında denetimler artırılacak.

10 Eylül Perşembe gününün verilerine göre 58 kişi hayatını kaybederken bin 512 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 286 bin 455'e can kaybı 6 bin 895'e yükseldi.