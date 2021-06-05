Piknik alanları açık mı, piknik yapmak yasak mı Haziran 2021? Piknik yerleri açıldı mı, mangal yapmak serbest mi?

Piknik yerleri açık mı? Kademeli normalleşmeye bağlı olarak cumartesi günkü sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırılmasıyla temiz hava almak isteyenler piknik yerlerinin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, piknik yapmak yasak mı, piknik yerleri açıldı mı, mangal yapmak serbest mi?

Türkiye, günlük koronavirüs vaka sayılarında istediği düşüşü yakalayınca, kademeli normalleşmeye geçti. Normalleşme adımları olarak spor, yürüyüş, gezi gibi faaliyetlere izin verilmeye başlanırken, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı saatlerde vatandaşlar piknik yapıp yapamayacaklarını soğuluyor. Peki, piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri açık mı?

PİKNİK YAPMAK YASAK MI, MANGAL SERBEST Mİ?

Sokağa çıkma yasağı 1Haziran itibariyle akşam 22:00 ile sabah 05:00 saatleri arasına çekildi. Mesire alanlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi gibi faaliyetlere 1 Haziran itibariyle yasak saatleri dışında izin veriliyor. Park, bahçe, sahil ve piknik alanlarında mangal yapmak yasaklanmıştı. 1 Haziran itibariyle piknik alanlarında piknik yapmak serbest.

Mangal yakmak ise hala yasak kapsamında. İstanbul’da sadece mangal Belgrad Ormanı’nın İspark’a girilen alanda mangal yakılmasına izin veriliyor. İlçe belediyelerini arayarak bulunduğunuz semtle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.