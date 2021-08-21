Pikabın kasasından düşüp feci şekilde can verdi! 'Kaza değil cinayet'

İzmir'de 20 yaşındaki alkol lü sürücü Eren Bodur'un direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen pikapta 19 yaşındaki Selin Kabakçı hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili tutanaklara ve çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan sürücü Eren Bodur'un 0.67 promil alkollü olduğu tespit edilirken, 5 kişi kapasiteli pikapta kendisi ile birlikte 13 kişinin bulunduğu ortaya çıktı. Aracın tüm koltukları dolu olduğu için Selin Kabakçı'nın pikabın kasasında oturduğu ve bu nedenle yola fırlayarak yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kaza, pazar gecesi saat 04.20 sıralarında Karaburun ilçesi Mordoğan mahallesinde meydana geldi. 20 yaşındaki Eren Bodur arkadaş grubuyla alkol aldıktan sonra Mordoğan mahallesindeki çorbacıya gitti. 13 kişilik arkadaş grubuyla burada çorba içen Eren Bodur yine alkollü şekilde direksiyona geçti. Eren Bodur yönetimindeki pikap dönüş yolunda Ardıç mevkisinde viraja hızlı girince kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği pikap, bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolcu konumunda bulunan 19 yaşındaki Selin Kabakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

5 KİŞİLİK ARAÇTA 13 KİŞİ

Talihsiz genç kızın cenazesi, Mordoğan İskele Merkez Camii'nde kılınan namazdan sonra toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulan sürücü tutuklandı. Eren Bodur'un yapılan muayenesinde 0.67 promil alkollü olduğu belirlendi. Bodur'un 5 kişi kapasiteli pikapta kendisi ile birlikte 13 kişinin bulunduğu ortaya çıktı. Aracın tüm koltukları dolu olduğu için Selin Kabakçı'nın pikabın kasasında oturduğu ve bu nedenle yola fırlayarak yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Acılı baba Hakan Kabakçı, şunları söyledi: "Bu yaştaki gençlerin altına araç verip özgürce bırakmak feci sonuçlar doğurabiliyor. Alkollü bir sürücü yüzünden ben kızımı kaybettim. Bu kaza değil, cinayet. Başka Selin'ler ölmesin. Kızımın hayalleri vardı. Sağlık meslek lisesini bitirmişti. Özel bir hastanede sağlık personeli olarak işe başlayacaktı." (Sabah)