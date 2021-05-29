Gazetevatan.com » Magazin » Photoshop'u abartan Asena dalga konusu oldu! Kendini böyle ti'ye aldı
Photoshop'u abartan Asena dalga konusu oldu! Kendini böyle ti'ye aldı
Oryantal Asena'nın sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafına photoshop yapan Asena, aynı filtreyi aynadaki yansımasına uygulamayı unutunca takipçileri tarafından alay konusu olmuştu. Çıkan haberlerin ardından yeni bir paylaşım yapan Asena, paylaştığı videoyla kendini ti'ye aldı.
Dört yıl önce Hasan Dere ile evlendikten sonra hayatını Almanya'da sürdüren Asena, yakın arkadaşı ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.