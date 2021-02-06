Phoebe Bridgers: Marilyn Manson bana evinde...

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Evan Rachel Wood, şarkıcı Marilyn Manson (52) tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Bridgers, şimdi de Marilyn Manson'un evinde tecavüz odası olduğunu söyledi. Manson'un evine ziyareti sonucu odayı öğrendiğini belirten Bridgers, bu durumdan birçok kişinin haberdar olduğunu itiraf etti.

Ünlü rock yıldızı Marilyn Manson, eski nişanlisi Evan Rachel Wood tarafindan cinsel tacizle suçlanmış, Amerika uzun süre bu haberle çalkalanmıştı. Manson hakkında sular tam durulmadan bu kez skandal bir iddia daha ortaya atıldı.

"KORKUNÇ BİR MİZAH ANLAYIŞI SANDIM"

26 yaşındaki şarkıcı Phoebe Bridgers, arkadaşlarıyla ziyaret ettiği rock yıldızının evinde bir tecavüz odası olduğunu söyledi. Durumdan birçok kişinin haberdar olduğunu dile getiren şarkıcı, "O zamanlar bunun sadece korkunç bir mizah anlayışından ibaret olduğunu düşündüm. Şirket biliyordu, yönetim biliyordu, grubumuz biliyordu. Şimdi kendi aralarında uzlaşıp şok olmuş ve dehşete düşmüş gibi davranacaklar. Ne kadar acınası bir durum" diye konuştu.

"İDDİALAR GERÇEKLİĞİN KORKUNÇ ÇARPITMASI"

Bridgers'in iddiasının ardından Manson, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Açıkçası, sanatım ve hayatım uzun zamandır tartışmaların odağı haline geldi. Ancak benimle ilgili bu son iddialar gerçekliğin korkunç çarpıtmalarıdır" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE OLSA EVLENMEZDİM"

Manson'ın eski eşi Dita von Teese ise ünlü rock yıldızı ile evliliğini sadakatsizlik ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle bitirdiğini söyleyerek, "Lütfen son günlerde kamuoyuna Manson hakkında açıklanan detayların Manson'la olan yedi yıllık kişisel deneyimlerime uymadığını bilin. Öyle olsaydı eğer onunla Aralık 2005'te evlenmezdim" dedi.

"TACİZCİMİN ADI MARILYN MANSON"