Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Twitter üzerinden paylaşım yapan Aybaş, sigaradaki zamların bugünden itibaren geçerli olacağını söyledi. Aybaş'ın paylaşımına göre Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine zam yapıldı. Peki, Philip Morris sigaraları hangileri? İşte Philip Morris sigara markaları ve Philip Morris sigara fiyatları…

Sigara fiyatlarına yapılan zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15.50 TL oldu. Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam görülürken, ortalama artış yüzde 6.25 oldu. İşte Philip Morris sigara markaları ve Philip Morris sigara fiyatları…

Philip Morris sigara markaları

Yaygın olarak piyasaya sürdükleri sigara markaları Marlboro, Longbeach, L&M, Philip Morris, Bond Street, Chesterfield, Parliament, Lark, A-Mild, Morven Gold, Muratti, DJI Sam Soe, Multifilter ve Virginia Slims'tir. Türkiye'de günümüzde piyasada bulunan sigaraları Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Lark ve Muratti'dir.

Philip Morris sigara fiyatları

Marlboro Edge: 17 TLMarlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL