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Pfizer ve BioNTech Kovid-19 aşı adayının denemelerine Güney Afrika'da başladı

AA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 16:39 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 16:39

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının üçüncü aşama klinik denemelerine Güney Afrika'da başladı.


"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre,  "BNT162b" adı verilen aşı adayı, Güney Afrika'nın Gauteng, Limpopo ve Western  Cape şehirlerindeki merkezlerde 800 kişi üzerinde test edilecek.
 
Güney Afrika Sağlık Ürünleri İdaresi (SAHPRA), 22 Eylül'de aşının  üçüncü aşama denemelerinin ülkede yürütülmesine izin vermişti.
 
Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı  olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği RNA temelli aşı, Kovid-19'u  etkisiz kılan kan şekeri enzimleri ile alımlayıcı-bağlayıcı İmmünoglobulin G  antikorlarını harekete geçirmeyi, hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratan CD4   ve CD8  glikoproteinleri artırmayı amaçlıyor.
 
ABD'de Pfizer, Çin'de Fosun Pharma ilaç firmalarının üretim lisansını  aldığı aşı adayı için 1. ve 2. aşama klinik denemelerinin Almanya’da  yürütülmesinin ardından 27 Temmuz’da ABD, Arjantin ve Almanya’nın aralarında  olduğu diğer ülkelerde 30 bin sağlıklı gönüllünün katılması hedefiyle 3. aşama  klinik denemeler başlatılmıştı.
 
Pfizer, 12 Eylül’de denemenin katılımcı sayısını 44 bine çıkarmak için  ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) başvuruda bulunmuştu.
 
ABD hükümeti, testlerin başarılı olması durumunda aralıkta 100 milyon  doz, sonrasında 500 milyon doz daha aşı satın almak üzere Pfizer ile 1,9 milyar  dolarlık anlaşma yapmıştı. Öte yandan Japonya aşıdan 120 milyon doz, Avrupa  Birliği ise 200 milyon doz satın almak üzere talepte bulunmuştu.
 
Şirket Üst Yöneticisi Albert Bourla, 14 Eylül’de, aşının etkinliğine  dair kesin sonuçları ekim sonuna kadar almayı beklediklerini, tescil, imalat ve  dağıtım süreçleri için de hazırlıklara başladıklarını bildirmişti.
 
Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar  üzerinde test edilmesi gerekiyor.
 
Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek  üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan  etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki  etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise  aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç aylar ve hatta yıllar  alabiliyor.
 
Dünyada 41 aşı adayı klinik deneme aşamasında
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 30 Eylül itibarıyla dünya  genelinde Kovid-19'a karşı 41 aşı adayı klinik deneme, 151 aşı adayı ise klinik  öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.
 
Klinik denemeleri yürütülen aşıların 10'u üçüncü, 14'ü ikinci, 17'si  ise birinci aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.
 
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak  küresel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 34 milyonu aşarken, 1  milyondan fazla kişi hayatını kaybetti.
 

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