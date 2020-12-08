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Pfizer ve BioNTech'in aşısının kullanımına ABD'den onay geldi

08 Aralık 2020 Salı - 17:03 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 17:40

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.


ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının güvenilirliğini teyit etti. 
 
FDA Komitesi, bu hafta yayımladığı çalışmada, ilaç şirketi Pfizer ve  BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının "güvenilirliğini ve  etkinliğini" doğruladı.
 
Çalışmada, aşının yüzde 95 etkili olduğu ve ilk dozdan yaklaşık 10 gün  sonra Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı belirtildi. Ayrıca aşının 21 gün  arayla 30 mikrogramlık iki doz şeklinde uygulanması önerildi.
 
Yayımlanan çalışmanın ardından komite bu hafta toplanarak aşının  kullanımının önünde engel olmadığını açıklayacak.

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