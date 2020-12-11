Pfizer ve BioNTech'in aşısında son dakika gelişmesi: Onay verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi uzmanlar kurulu, Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısı, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadelede çok kritik bir öneme sahip. Aşının yüzde 95 oranında etkili olduğu tespit edilmişti.

Aşının acil kullanımı için nihai onayı verecek Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne danışmanlık yapan 22 kişilik kurul, yaklaşık dokuz saat süren tartışmanın ardından kararını açıkladı.

Aşı ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi'nin 17 üyesi, koronavirüs aşısına acil kullanım yetkisi verilmesi yolunda kanaat bildirdi. Dört üye aleyhte oy kullanırken, bir kişi ise oylamaya katılmadı.

Oy çokluğuyla alınan tavsiye kararında, 16 yaş ve üzerindeki Amerikalılar için aşının faydalarının risklerine göre daha ağır geldiği sonucuna vardı. (Hürriyet)